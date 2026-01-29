Estafan tienda con billetes falsos

Matehuala.- Alertan a la población y comerciantes porque están circulando billetes falsos de mil pesos donde vivales están acudiendo a las tiendas y pagan con billetes de esta denominación, se pide que tengan precaución al recibir billetes estos, para evitar ser estafados, como ocurrió en una tienda llamada Super Carnes.

Los encargados de esta tienda ubicada en la colonia República, mencionaron que fueron víctimas de los delincuentes, fueron cuatro personas en distintos horarios que acudieron e hicieron compras las que pagaron con billetes de mil pesos falsos y hasta cambio les dieron, pensando que eran reales.

Comentaron que las compras que hicieron no fueron por grandes cantidades, pues primero llegó una mujer que compró algunas milanesas y bistec, luego un hombre que compró Nescafé, luego otro más que adquirió jabón para lavar ropa y finalmente una mujer que compró unas Zucaritas y un jugo, fueron un total de 4 billetes de mil pesos con los que estafaron a este negocio, al recibir los billetes no se dieron cuenta que eran documentos falsos.

Los propietarios de la tienda se comunicaron con las autoridades policiacas para reportar el problema, afortunadamente cuentan con videos los cuales les enviaron a las autoridades, para tratar de dar con quienes practicante robaron a la tienda, así mismo se exhorta a los comerciantes de la colonia República tener precaución y evitar aceptar este tipo de billetes de mil pesos, ya que pueden ser víctimas de una estafa.

