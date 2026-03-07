logo pulso
Exige Cuerpo de Bomberos esclarecer muerte de compañero

Yahir contaba son 23 años y pertenecía a la corporación en Matehuala desde octubre de 2019

Por Jesús Vázquez

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

Matehuala.- El Cuerpo de Bomberos de Matehuala, llevó a cabo una rueda de prensa para pedir se esclarezcan los hechos donde fue ultimado uno de los elementos de la corporación de auxilio por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), pues hasta ayer únicamente se sabía que habría sido una confusión

Miembros del patronato de esta corporación, informaron que esperan que se esclarezca este hecho y las autoridades correspondientes investiguen el caso, pues este joven bombero estuvo en el lugar y en el momento inadecuado, pero era una persona honorable.

Dieron a conocer que desde el punto de vista de esta institución, era un gran elemento, de solo 23 años de edad, siendo el elemento más joven de base que tenían. Yair Herrera ingresó a la corporación a través de la Academia el 12 de octubre del 2019.

Al terminar la academia se le ofreció una vacante de base para auxiliar de Guardia de Bomberos y aceptó este puesto; a partir de ese momento se integró y no falto.

Comentaron que el joven bombero cuando ocurrieron los hechos lamentables en que perdió la vida se encontraba de civil, viajando en su vehículo personal acompañado de una mujer, y lamentablemente fue víctima de una confusión recibiendo impactos de bala por parte de elementos de la GCE.

Durante la madrugada le hablaron al comandante para informarle el fallecimiento de su elemento.

Expresaron que dentro de esta corporación hay una gran tristeza por la muerte de uno de sus compañeros, y trataron de contactar a su familia para ver la posibilidad de hacerle un homenaje.

Bombero y su pareja, los muertos a manos de la GCE en Matehuala

La FGE confirmó que tres policías ya están a disposición del Ministerio Público como presuntos responsables

