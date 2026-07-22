Fieles celebran la fiesta del Divino Niño Jesús

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MATEHUALA.- Con gran alegría se llevaron a cabo las fiestas patronales en honor al Divino Niño Jesús en el templo que se encuentra en construcción en la colonia Las Ánimas, donde se realizaron peregrinaciones y un novenario en su honor.

El Divino Niño se celebra cada 20 de julio, y en Matehuala existe un grupo de fieles católicos dedicados a promover su devoción. Los creyentes aseguran que esta imagen les ha concedido grandes milagros, entre ellos la recuperación de personas que padecían enfermedades graves y para las cuales, según los médicos ya no había esperanza.

Sin embargo, afirman que al encomendarse al Divino Niño recibieron el milagro de la sanación, debido a esta profunda fe, desde hace varios años comenzaron la construcción de una capilla en la colonia Las Ánimas.

Los festejos iniciaron desde temprana hora con las tradicionales mañanitas. Durante todo el día arribaron peregrinaciones provenientes de distintos puntos de la ciudad, así como grupos de danzantes que participaron en honor al Divino Niño. Por la tarde se celebró una solemne misa de acción de gracias, en la que los asistentes agradecieron los favores recibidos, además de llevarse a cabo una muestra de danzas como parte de la festividad.

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Para concluir las celebraciones se realizó un espectáculo de fuegos artificiales y un tradicional torito de pólvora que llenó de color y alegría la noche. Los seguidores del Divino Niño señalaron que continúan trabajando en la construcción del templo, pues aunque ya lograron colocar el techo, aún faltan diversas obras para concluirlo al cien por ciento, entre ellas la colocación del piso y otros acabados.