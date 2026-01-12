Foro de prevención del ciberdelito

Matehuala.- Como parte de las actividades de extensión de la Licenciatura en Criminología de la Universidad de Matehuala, alumnos del cuarto cuatrimestre participaron como ponentes en el Centro de Estudios de Bachillerato 5/11 "Prof. Lorenzo Coronado Bouley" donde abordaron el tema de la prevención de ciberdelitos.

La plática dirigida a estudiantes y titulada "Lo que subes, te sigue: responsabilidad, identidad y delitos en la era digital", tuvo como finalidad crear conciencia de los peligros existentes en el ciberespacio y se abordaron temas como la huella digital, el grooming, la práctica del sexting, el porno de venganza y la sextorsión.

Los futuros profesionistas explicaron que este es un problema que se ha incrementado en los últimos años, donde los jóvenes luego tienen parejas o los llamados ciber novios o novias, y a través de las redes sociales les empiezan a enviar el llamado pack que son fotografías de sus partes íntimas o videos teniendo relaciones sexuales, pero estas personas luego utilizan esta información para tratar de extorsionar, o ellos mandan a otras personas además de publicarlas en páginas de internet.

Este tipo de pláticas son para bajar el alto incide de personas que son estafadas por enviar el llamado pack, pues es muy común que las jovencitas caigan pues se sienten enamoradas de una pareja virtual y hacen todo lo que les piden, por lo que los padres de familia tienen que estar también al pendiente de con quién hablan sus hijos en redes sociales, y evitar que este problema se siga dando.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí