Fuerte aguacero incomunica a Tanque Colorado

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Matehuala.- Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada del lunes en Matehuala y diversas comunidades provocaron severas afectaciones en el camino de acceso a la comunidad de Tanque Colorado, dejando temporalmente incomunicados a sus habitantes.

De acuerdo con los reportes de los vecinos, el camino principal que comunica a Tanque Colorado con Matehuala quedó seriamente dañado, cubierto de grava y con grandes zonas convertidas en lodo, lo que dificulta considerablemente el paso de vehículos y representa un riesgo para quienes transitan por esta vía.

Los pobladores señalaron que existe el riesgo de que automóviles queden atorados debido al exceso de lodo, mientras que quienes circulan en motocicleta o bicicleta podrían sufrir accidentes al derrapar sobre la grava y el terreno inestable.

Por ello, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar transitar por el camino que comunica a Tanque Colorado con Matehuala hasta que las condiciones mejoren y se realicen las reparaciones necesarias, con el fin de prevenir accidentes.

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Además de los daños en el camino, los habitantes de Tanque Colorado informaron que las intensas lluvias ocasionaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica durante varias horas en distintos sectores de la comunidad, afectando las actividades cotidianas de las familias.