Gana Sheika Guadalupe torneo de ajedrez de UIC

Matehuala.- Sheika Guadalupe Cruz Gómez estudiante de cuarto semestre de la Licenciatura en Turismo Sustentable de la Universidad Intercultural Campus Matehuala, obtuvo el primer lugar en la Copa de Ajedrez: Aprende a pensar jugando, gracias a su destacada habilidad, concentración y capacidad de análisis durante el torneo.

El torneo reunió a jugadores de distintas categorías, convirtiéndose en un espacio donde la estrategia y la toma de decisiones fueron elementos clave para cada participante.

Además del logro obtenido por Sheika, también recibieron premiación los alumnos Martín Antonio Ortega Reyes, Lucero González Martínez y Saúl Gabriel Lerma, quienes representaron con orgullo a la institución.

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí continúa fortaleciendo la participación estudiantil en actividades que impulsan el pensamiento estratégico y el desarrollo académico integral, destacando recientemente la participación de sus alumnos en el torneo de ajedrez.

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Por otra parte, en las instalaciones de la Universidad Intercultural se llevó a cabo una plática con Tránsito Municipal para fomentar una cultura de prevención y responsabilidad vial. Así mismo, a los asistentes se les entregó un manual de conducción.