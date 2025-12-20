Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados

CIUDAD VALLES. El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona asegura que sí ha habido incursión de policías de métodos de investigación (PDI) contra la extorsiones denunciadas en los mercados.

El mandatario incluso agregó que hay cuatro nombres de presuntos delincuentes que han extorsionado a comerciantes de frutas y verduras, sin embargo, no se ha podido sustentar la pesquisa, debido a que, con todo y las quejas, no hay denuncia interpuesta en la Fiscalía General del Estado.

Ya no habló sobre el número de los oficiales, de los que dijo que llegarían 50 a Valles para hacer frente a lo ocurrido en comercios del mercado a los que han obligado a comprar con determinado proveedor y a dar "cuota", sin embargo, aseguró que las indagatorias sí se han llevado a cabo desde los primeros días de noviembre.