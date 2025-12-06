Homologarán salario de policías municipales de Valles en enero

CIUDAD VALLES.– El alcalde David Medina Salazar anunció que en enero se aplicará la homologación salarial para los elementos de la Policía Municipal, a fin de alinearse al estándar planteado recientemente por el Gobierno del Estado.

Medina recordó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló hace unas semanas que ningún oficial municipal debería ganar menos de 15 mil pesos mensuales, por lo que el Ayuntamiento realizará un ajuste para cumplir con ese parámetro.

Actualmente, reconoció, existen policías que perciben hasta 10 mil pesos al mes, por debajo del salario mínimo propuesto. La regularización se aplicará a partir del próximo mes, aunque no se detalló el impacto presupuestal ni el número de agentes beneficiados.

El alcalde afirmó que la actualización salarial busca mejorar las condiciones laborales y reconocer la labor de los elementos de seguridad en el municipio.