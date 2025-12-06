Abandonan mascotas en Chupaderos

RIOVERDE.- Abandonan mascotas en la comunidad de Chupaderos, los que representan un problema de salud pública ya que las mascotas atacan a las personas y los muerden, provocando riesgos al n o saber si estarán vacunados contra la rabia.

Vecinos dieron a conocer que diariamente aparecen perros en situación de calle, los que se desconoce si cuentan con las vacunas antirrábicas, para no tener temor al ser mordidos.

Indicaron que personas a bordo de vehículos llevan y abandonan las mascotas, a los cuales no han podido identificar para hacerlos responsables de los canes, que muchas de las veces son muy peligrosos, porque atacan a quien se acerca a ellos.

Por lo que piden la intervención de las autoridades, para que tomen cartas en el asunto y erradicar este problema de salud que se genera en estas condiciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí