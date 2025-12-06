logo pulso
Atiende el Dif a mujer con cáncer en el IMSS

Por Redacción

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
Atiende el Dif a mujer con cáncer en el IMSS

CIUDAD VALLES.- La directora del DIF, Bettina López Fernández dijo que el Sistema Municipal se está haciendo cargo de la mujer que sufre cáncer y no tiene parientes que velen por ella durante este proceso.

La funcionaria mencionó que no hubo una presión de nadie de su equipo a Antonio Rocha, vecino de la x Salinas en La Florida, para que se hiciera cargo de la mujer, sino que hubo intención de Trabajo Social del IMSS para que se quedara a velar por la mujer.

El mismo personal médico del IMSS refirió que la mujer no tiene por qué contar con un acompañante las 24 horas, sino que cuando haga falta, habrá una persona asignada del DIF, lista para resolver cualquier tratamiento o aplicación que llegara a necesitar la señora Salinas.

