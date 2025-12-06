Estudiantes visitan la Feria Profesiogáfica

CIUDAD VALLES.- Alrededor de 1,200 jóvenes de preparatoria y secundaria fueron a la Feria Profesiográfica organizada por el Ayuntamiento.

La mañana de este viernes, 40 escuelas, entre las que había 29 stands de universidades y 11 preparatorias ofertaron sus modelos educativos a más de un millar de alumnos de tercero de secundaria y de tercer año de preparatoria, para comenzar a pensar en la educación media superior o en la carrera, según sea el caso, puesto que en febrero son las preinscripciones.

El evento fue organizado por la dirección de Educación, a cargo de Romeo Aguilar Colunga, quien además dijo que hubo estands de Atención a la Mujer y de Derechos Humanos, dentro de la oferta educativa de esta mañana.