Iglesias católicas realizan primeras comuniones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Se están llevando a cabo las primeras comuniones de niños y jóvenes en diferentes iglesias, la Iglesia católica realiza estas celebraciones durante lo que resta del mes y continuará en julio, ya que por lo general, los cursos de catecismo concluyen una vez al año.

En distintas capillas de la Diócesis de Matehuala se celebran misas en las que niños y jóvenes reciben el sacramento de la Primera Comunión.

Estas ceremonias se realizan de manera masiva, ya que participan varios grupos de catecismo y, en una sola celebración eucarística, los menores reciben uno de los sacramentos más importantes de la Iglesia católica.

Este año ya comenzaron las primeras comuniones masivas en los diferentes templos de la ciudad, donde también numerosos jóvenes están recibiendo este sacramento, debido a que por distintas circunstancias no habían podido hacerlo anteriormente. Se espera que durante el resto del mes, así como en los meses de julio y agosto, continúen realizándose estas celebraciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo general, este sacramento se recibe entre los 10 y 11 años de edad; sin embargo, también participan jóvenes mayores de 15 años e incluso adultos que no lo habían realizado.

En estos casos, la Iglesia católica ofrece pláticas y cursos especiales de preparación para que puedan recibir este importante sacramento.