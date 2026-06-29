logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Fotogalería

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Iglesias católicas realizan primeras comuniones

Por Jesús Vázquez

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Iglesias católicas realizan primeras comuniones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Se están llevando a cabo las primeras comuniones de niños y jóvenes en diferentes iglesias, la Iglesia católica realiza estas celebraciones durante lo que resta del mes y continuará en julio, ya que por lo general, los cursos de catecismo concluyen una vez al año.

      En distintas capillas de la Diócesis de Matehuala se celebran misas en las que niños y jóvenes reciben el sacramento de la Primera Comunión. 

      Estas ceremonias se realizan de manera masiva, ya que participan varios grupos de catecismo y, en una sola celebración eucarística, los menores reciben uno de los sacramentos más importantes de la Iglesia católica.

      Este año ya comenzaron las primeras comuniones masivas en los diferentes templos de la ciudad, donde también numerosos jóvenes están recibiendo este sacramento, debido a que por distintas circunstancias no habían podido hacerlo anteriormente.   Se espera que durante el resto del mes, así como en los meses de julio y agosto, continúen realizándose estas celebraciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por lo general, este sacramento se recibe entre los 10 y 11 años de edad; sin embargo, también participan jóvenes mayores de 15 años e incluso adultos que no lo habían realizado. 

      En estos casos, la Iglesia católica ofrece pláticas y cursos especiales de preparación para que puedan recibir este importante sacramento.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Inician fiestas de Virgen del Refugio
        Inician fiestas de Virgen del Refugio

        Inician fiestas de Virgen del Refugio

        SLP

        Jesús Vázquez

        Misas, peregrinaciones, danzantes y quema de pólvora

        Preparan fiesta de San Cristóbal
        Preparan fiesta de San Cristóbal

        Preparan fiesta de San Cristóbal

        SLP

        Carmen Hernández

        La población podrá gozar de varios eventos que se realizarán

        En marcha Feria regional de Cerritos
        En marcha Feria regional de Cerritos

        En marcha Feria regional de Cerritos

        SLP

        Carmen Hernández

        Gabriela García, la soberana del evento

        Se desploma el letrero de bienvenida a Charcas
        Se desploma el letrero de bienvenida a Charcas

        Se desploma el letrero de bienvenida a Charcas

        SLP

        Jesús Vázquez