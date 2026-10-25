Impacta motociclista contra una vaca

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Motociclista choca contra una vaca cuando circulaba sobre la carretera en la comunidad de Labor Vieja, resintiendo severas lesiones los tripulantes que viajaban en la unidad.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado en la carretera federal 70 a la entrada a la comunidad de Labor Vieja, cuando una pareja que viajaba en una motocicleta se estampó contra una vaca, que salió de manera sorpresiva a la cinta asfáltica, lo que no permitió que el conductor pudiera frenar o intentar evadir el animal.

Automovilistas que circulaban por la carretera solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, debido a que el motociclista y su acompañante quedaron tirados en la cinta asfáltica.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal quienes les brindaron los primeros auxilios.

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Minutos después fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, donde los pacientes quedaron en observación.