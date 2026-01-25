Inauguran exposición Revolución y Arte

Matehuala.- Fue inaugurada la exposición Revolución y Arte en el Museo de las Culturas de Matehuala, la expo cuenta con varias pinturas hechas por jóvenes artistas del municipio, además hubo un show musical como parte del evento.

La joven Ángela Castillo es de las organizadoras de este evento, dijo que este es un proyecto que quiso hacer ya que le gusta el arte, quiso demostrar que en Matehuala hay muchos jóvenes muy talentosos en la música, danza y pintura, por lo que decidió llevar a cabo un evento de arte, en el cual todas las exposiciones de pintura son de jóvenes matehualenses y en cada pintura está la semblanza de los artistas.

En este evento también se dio la oportunidad de que varios jóvenes dieran a conocer parte de su arte, ya que hay muy poca oportunidad para los jóvenes, pero en este evento hubo chicos cantando, bailando, lo que el público gusto mucho y aplaudió.

Algunas de las pinturas que están expuestas son hechas por jóvenes que tienen un tipo de discapacidad, pero les encanta el arte y esta fue una buena oportunidad para darse a conocer, así mismo se contó con un pianista matehualense que es invidente, y estuvo interpretando varias melodías clásicas.

La población en general puede acudir a esta exposición que estará durante un mes en el Museo de las Culturas.