logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inauguran exposición Revolución y Arte

Por Jesús Vázquez

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Inauguran exposición Revolución y Arte

Matehuala.- Fue inaugurada la exposición Revolución y Arte en el Museo de las Culturas de Matehuala, la expo cuenta con varias pinturas hechas por jóvenes artistas del municipio, además hubo un show musical como parte del evento.

La joven Ángela Castillo es de las organizadoras de este evento, dijo que este es un proyecto que quiso hacer ya que le gusta el arte, quiso demostrar que en Matehuala hay muchos jóvenes muy talentosos en la música, danza y pintura, por lo que decidió llevar a cabo un evento de arte, en el cual todas las exposiciones de pintura son de jóvenes matehualenses y en cada pintura está la semblanza de los artistas.

En este evento también se dio la oportunidad de que varios jóvenes dieran a conocer parte de su arte, ya que hay muy poca oportunidad para los jóvenes, pero en este evento hubo chicos cantando, bailando, lo que el público gusto mucho y aplaudió.

Algunas de las pinturas que están expuestas son hechas por jóvenes que tienen un tipo de discapacidad, pero les encanta el arte y esta fue una buena oportunidad para darse a conocer, así mismo se contó con un pianista matehualense que es invidente, y estuvo interpretando varias melodías clásicas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La población en general puede acudir a esta exposición que estará durante un mes en el Museo de las Culturas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a presunto ladrón domiciliario
Detienen a presunto ladrón domiciliario

Detienen a presunto ladrón domiciliario

SLP

Redacción

Escuela por cooperación carece de servicios básicos
Escuela por cooperación carece de servicios básicos

Escuela por cooperación carece de servicios básicos

SLP

Redacción

Hombre herido luego de brutal golpiza
Hombre herido luego de brutal golpiza

Hombre herido luego de brutal golpiza

SLP

Carmen Hernández

Operativo para reducir accidentes de motocicleta
Operativo para reducir accidentes de motocicleta

Operativo para reducir accidentes de motocicleta

SLP

Carmen Hernández

También se les revisará que traigan en regla sus documentos