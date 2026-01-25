Inauguran obra hidráulica en ejido Laguna del Mante

CIUDAD VALLES.- Inauguró el Ayuntamiento una culminación de obra de agua en Laguna del Mante en el marco del aniversario del ejido y el alcalde ni se paró por el lugar.

Este mediodía, el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, así como la tesorera Anel Coronado Aguilar inauguraron un tanque elevado que beneficiará a 200 familias, aproximadamente 800 personas, en el poblado de marras, como antesala del festejo por los 52 años del ejido.

En el acto protocolario no estuvo presente el alcalde de Valles, a pesar de que así lo marcaba el programa que se había establecido para tal acto a desarrollar.

El tanque es parte de una obra hidráulica de dos etapas que incluye una red de distribución y que tuvo un costo aproximado de cuatro millones de pesos.

