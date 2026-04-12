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Incendio en restaurante Papachos de Valles

Fuego inició en la cocina por una freidora encendida; no hubo lesionados

Por Huasteca Hoy

Abril 12, 2026 09:01 a.m.
A
Incendio en restaurante Papachos de Valles

CIUDAD VALLES. Ocurrió un incendio en el área de cocina de un restaurante ubicado en el fraccionamiento Norte Residencial; solo se reportaron pérdidas materiales.

Este domingo, poco antes de las 3 de la madrugada, al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó que salía humo del restaurante Papachos, ubicado en el bulevar México-Laredo, esquina con la calle Río Axtla.

De inmediato se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que había un incendio en el área de cocina.

Debido a la oportuna intervención, las pérdidas materiales fueron mínimas, y se informó que se trató de un accidente, pues algún trabajador del área olvidó apagar una freidora.

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