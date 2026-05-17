logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TE QUIERO MAMI!

Fotogalería

¡TE QUIERO MAMI!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Incendios forestales

El fuego pudo ser controlado, gracias a oportuno apoyo de corporaciones

Por Redacción

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
Incendios forestales

Matehuala.- Continúan los incendios forestales en la región, y ahora se generaron dos, uno en la comunidad de El Herrero y otro en Tanque Colorado, los cuales afectaron las zonas, ya que se dañó el entorno ambiental. 

No hubo lesionados y elementos de las corporaciones de auxilio lograron apagarlos luego de horas de combate del fuego.

Los hechos se reportaron en las comunidades de El Herrero y Tanque Colorado, donde se registraron incendios forestales. Los comuneros trataron de controlar el fuego, sin embargo, se salió de control, por lo que a través de los números de emergencia pidieron auxilio para tratar de apagar los incendios y evitar que se llegaran a propagar a zonas cercanas.

En estas labores participaron elementos de Conafor, Protección Civil Municipal, Bomberos y personas de las comunidades, quienes trabajaron de manera intensa para controlar el fuego, proteger los recursos naturales y salvaguardar la seguridad de las familias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Gracias al trabajo coordinado entre corporaciones de emergencia y habitantes de la zona, fue sofocado y liquidado exitosamente el incendio forestal registrado en Tanque Colorado y la comunidad de El Herrero.

Se exhorta a la ciudadanía a evitar quemas o cualquier actividad que pueda generar incendios forestales, ya que las altas temperaturas y las condiciones climáticas incrementan considerablemente el riesgo. 

Ante cualquier emergencia o detección de humo o fuego, se pide reportarlo inmediatamente al 911, para que se pueda brindar el auxilio necesario..

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atropellan a mascota
Atropellan a mascota

Atropellan a mascota

SLP

Carmen Hernández

Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas
Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas

Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas

SLP

Redacción

Bomberos lanzan llamado de auxilio
Bomberos lanzan llamado de auxilio

Bomberos lanzan llamado de auxilio

SLP

Carmen Hernández

Piden apoyo de la población para techar un espacio para resguardar las unidades

Conmemoran autoridades día del maestro
Conmemoran autoridades día del maestro

Conmemoran autoridades día del maestro

SLP

Jesús Vázquez