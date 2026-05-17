Matehuala.- Continúan los incendios forestales en la región, y ahora se generaron dos, uno en la comunidad de El Herrero y otro en Tanque Colorado, los cuales afectaron las zonas, ya que se dañó el entorno ambiental.

No hubo lesionados y elementos de las corporaciones de auxilio lograron apagarlos luego de horas de combate del fuego.

Los hechos se reportaron en las comunidades de El Herrero y Tanque Colorado, donde se registraron incendios forestales. Los comuneros trataron de controlar el fuego, sin embargo, se salió de control, por lo que a través de los números de emergencia pidieron auxilio para tratar de apagar los incendios y evitar que se llegaran a propagar a zonas cercanas.

En estas labores participaron elementos de Conafor, Protección Civil Municipal, Bomberos y personas de las comunidades, quienes trabajaron de manera intensa para controlar el fuego, proteger los recursos naturales y salvaguardar la seguridad de las familias.

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Gracias al trabajo coordinado entre corporaciones de emergencia y habitantes de la zona, fue sofocado y liquidado exitosamente el incendio forestal registrado en Tanque Colorado y la comunidad de El Herrero.

Se exhorta a la ciudadanía a evitar quemas o cualquier actividad que pueda generar incendios forestales, ya que las altas temperaturas y las condiciones climáticas incrementan considerablemente el riesgo.

Ante cualquier emergencia o detección de humo o fuego, se pide reportarlo inmediatamente al 911, para que se pueda brindar el auxilio necesario..