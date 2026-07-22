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Estado

Indígenas bloquean Telcel

Reclaman tres meses sin telefonía ni internet

Por Miguel Barragán

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Indígenas bloquean Telcel
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      CIUDAD VALLES.- Cansados de no tener señal ni red de internet por tres meses, una veintena de personas de la Zona Tének bloqueó la sede del Centro de Atención a Clientes de Telcel. 

      Héctor Pérez Hernández, quien es habitante del Barrio de Guadalupe, perteneciente al ejido La Subida lo explicó claro: desde que comenzó el año el servicio de internet y señal han sido deficientes, pero de plano, desde abril, ya no tienen suficiente servicio como para bajar una foto enviada por WhatsApp o abrir un vídeo en Youtube; mucho menos para hacer varias consultas en el celular. 

      Aunque han llamado al número de quejas que se advierte en la factura que les llega por el servicio del teléfono o del Wifi, las respuestas solamente postergan el problema, por eso, impidieron la entrada a los trabajadores del CAC hasta que se prometa 

      una solución.

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      El gerente de la tienda preguntaba los nombres de los ejidos de la Zona Tének una y otra vez, para poder enviar un mensaje y a su vez que se planeara la visita de los técnicos de Telcel a las antenas. 

      Por hoy, la red sigue sin funcionar en la zona tének.

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