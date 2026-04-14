Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles
El programa se extenderá a las cuatro zonas del estado
El Gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), inició en San Luis Potosí con los primeros trabajos de construcción del programa Vivienda para el Bienestar, cuyo objetivo es garantizar el derecho humano a una vivienda digna.
El delegado de la Conavi en el estado, Roger Errejón Alaniz, explicó que el primer lote de viviendas se ubicará en el fraccionamiento Lomas de Itzamal, en Ciudad Valles, en donde ya comenzaron los primeros trabajos de cimentación a cargo de la constructora responsable de la obra.
Puntualizó que se comenzó en la región Huasteca, considerando las necesidades de la población de poder contar con una vivienda digna, y que paulatinamente el Programa Vivienda para el Bienestar se irá extendiendo a las cuatro zonas del estado.
Recordó que está habilitada la plataforma preregistropvb.conavi.gob.mx, que permite a las familias mexicanas manifestar su interés en acceder a los apoyos habitacionales que impulsa el Gobierno de México, de manera directa, transparente y sin intermediarios.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el caso de San Luis Potosí, las personas que estén interesadas en el programa, deberán ingresar al prerregistro y completar la solicitud con la información que se les requiere.
Analiza Conavi terrenos para vivienda social
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) avanza en la revisión de siete predios ubicados en seis municipios de San Luis Potosí, como parte del programa federal Vivienda para el Bienestar, con el que ...
no te pierdas estas noticias
Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles
Pulso Online
El programa se extenderá a las cuatro zonas del estado
Colonos de Tanque Colorado, de fiesta
Jesús Vázquez
Celebran 100 años de la dotación de sus tierras