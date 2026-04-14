logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles

El programa se extenderá a las cuatro zonas del estado

Por Pulso Online

Abril 14, 2026 11:46 a.m.
A
Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles

El Gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), inició en San Luis Potosí con los primeros trabajos de construcción del programa Vivienda para el Bienestar, cuyo objetivo es garantizar el derecho humano a una vivienda digna.

El delegado de la Conavi en el estado, Roger Errejón Alaniz, explicó que el primer lote de viviendas se ubicará en el fraccionamiento Lomas de Itzamal, en Ciudad Valles, en donde ya comenzaron los primeros trabajos de cimentación a cargo de la constructora responsable de la obra.

Puntualizó que se comenzó en la región Huasteca, considerando las necesidades de la población de poder contar con una vivienda digna, y que paulatinamente el Programa Vivienda para el Bienestar se irá extendiendo a las cuatro zonas del estado.

Recordó que está habilitada la plataforma preregistropvb.conavi.gob.mx, que permite a las familias mexicanas manifestar su interés en acceder a los apoyos habitacionales que impulsa el Gobierno de México, de manera directa, transparente y sin intermediarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el caso de San Luis Potosí, las personas que estén interesadas en el programa, deberán ingresar al prerregistro y completar la solicitud con la información que se les requiere.

LEA TAMBIÉN

Analiza Conavi terrenos para vivienda social

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) avanza en la revisión de siete predios ubicados en seis municipios de San Luis Potosí, como parte del programa federal Vivienda para el Bienestar, con el que ...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles
Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles

Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles

SLP

Pulso Online

El programa se extenderá a las cuatro zonas del estado

Colonos de Tanque Colorado, de fiesta
Colonos de Tanque Colorado, de fiesta

Colonos de Tanque Colorado, de fiesta

SLP

Jesús Vázquez

Celebran 100 años de la dotación de sus tierras

Profe acusado de abuso, separado de su cargo
Profe acusado de abuso, separado de su cargo

Profe acusado de abuso, separado de su cargo

SLP

Redacción

Ya investiga la FGE la denuncia presentada

Concluyó la Feria de la Charamusca
Concluyó la Feria de la Charamusca

Concluyó la Feria de la Charamusca

SLP

Jesús Vázquez