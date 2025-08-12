logo pulso
Estado

Inician clases en la UASLP en Valles

Por Miguel Barragán

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Inician clases en la UASLP en Valles

CIUDAD VALLES.- Este lunes comenzaron las clases en la UASLP, en Valles, un total de dos mil 500 alumnos volvieron a las aulas en la máxima casa de estudios.

El director de la Facultad de Estudios Profesionales, Isaac Lara Azuara explicó que de este universo de alumnos -con lo que completa una de las poblaciones estudiantiles más grandes de la Huasteca-, un total de 560 (el 22 por ciento) pertenecen a primer semestre o nuevo ingreso.

Refirió que existe la posibilidad de que para el mes de enero se comience con la carrera de Psicología, lo que dejaría la oferta educativa de la FEPUASLP con 12 carreras.

