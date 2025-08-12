Retrasan inauguración de edificio de Medicina

CIUDAD VALLES.- Un trámite ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha impedido que comience a trabajar la Escuela de Medicina en la UASLP de Valles, de acuerdo con el director de la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FEPUASLP), Isaac Lara Azuara.

La postergación de la inauguración y por ende, uso de las nuevas instalaciones de la escuela de Medicina responde a un nudo burocrático que no se ha podido destrabar.

Esta dilación, que no ha ocurrido una sola vez en lo que va de la existencia de esa construcción, provocó que personal de la UASLP ocupara como mobiliario el lugar y que tuviera que volver a desalojar, ya que no hay manera todavía de contar con la energía eléctrica.

La mañana de ayer, varios de los módulos de la Facultad de Medicina presentaban un trabajo a medias, en el terreno en donde antes estuvo la Preparatoria Valles.

