logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Retrasan inauguración de edificio de Medicina

No hay manera todavía de contar con energía eléctrica: director

Por Miguel Barragán

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Retrasan inauguración de edificio de Medicina

CIUDAD VALLES.- Un trámite ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha impedido que comience a trabajar la Escuela de Medicina en la UASLP de Valles, de acuerdo con el director de la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FEPUASLP), Isaac Lara Azuara.

La postergación de la inauguración y por ende, uso de las nuevas instalaciones de la escuela de Medicina responde a un nudo burocrático que no se ha podido destrabar.

Esta dilación, que no ha ocurrido una sola vez en lo que va de la existencia de esa construcción, provocó que personal de la UASLP ocupara como mobiliario el lugar y que tuviera que volver a desalojar, ya que no hay manera todavía de contar con la energía eléctrica.

La mañana de ayer, varios de los módulos de la Facultad de Medicina presentaban un trabajo a medias, en el terreno en donde antes estuvo la Preparatoria Valles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Repunta ocupación hotelera en Valles
Repunta ocupación hotelera en Valles

Repunta ocupación hotelera en Valles

SLP

Miguel Barragán

Se reportó un 65 por ciento este fin de semana: Alejandra Soria Treviño

Participa Catorce en Fenapo 2025
Participa Catorce en Fenapo 2025

Participa Catorce en Fenapo 2025

SLP

Jesús Vázquez

Anuncian jornada de servicios gratuitos
Anuncian jornada de servicios gratuitos

Anuncian jornada de servicios gratuitos

SLP

Carmen Hernández

Se llevará a cabo este jueves en la comunidad de San Diego

Retrasan inauguración de edificio de Medicina
Retrasan inauguración de edificio de Medicina

Retrasan inauguración de edificio de Medicina

SLP

Miguel Barragán

No hay manera todavía de contar con energía eléctrica: director