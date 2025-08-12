PARQUE ACUÁTICO EN EL DEPOR

Con éxito y una gran fiesta acuática finalizó el Camping del Club Deportivo Potosino.

Los niños y adolescentes, felices y emocionados disfrutaron ¡al máximo! de su último día de actividades de esta temporada de verano en este exclusivo lugar.

Eso sí, llegaron con toda la actitud, dispuesto a pasarla de lo mejor con el sinnúmero de atractivos.

Sintieron la adrenalina en los toboganes e inflables gigantes acuáticos, así como en una alberca de espuma.

Demostraron que para pasarla en grande, correr , saltar, gritar y derrochar energía, ¡nadie como ellos!

De esta manera, los audaces campistas compartieron una mañana con agradables sorpresas.

¡Vaya que disfrutaron en grande esta temporada de verano!