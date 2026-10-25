Iniciará zafra en el IPA el 15 de noviembre

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- La Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala informó que alrededor del 15 de noviembre comenzaría la zafra, de acuerdo con el líder de la asociación, Antonio Juárez Torres.

Juárez Torres manifestó que el Comité de Caña de Azúcar ha calculado el inicio oficial de la molienda para mediados del mes que entra y que el cálculo de producción es poco más de un millón de toneladas de entrega de gramínea a la factoría que está en la zona urbana de este municipio.

La esperanza de mejores ganancias proviene de la promesa de que habrá un mejor precio de la zafra para este periodo de producción nacional.

A tres semanas del inicio de la zafra, Valles es uno de los municipios que no ha podido salir de la resaca que provocó el gasto del regreso a clases.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí