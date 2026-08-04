logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Iniciarán curso de formación de bombero

Por Carmen Hernández

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
A
Iniciarán curso de formación de bombero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Invitan a la población a formar parte del cuerpo de bomberos, el 29 de agosto se llevará a cabo la reunión informativa en la estación de la corporación parea quienes deseen incorporarse.  

      El comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez dio a conocer que se llevará a cabo el curso de formación de bomberos básico en su edición 2026. 

      Los requisitos son ser mayor de edad, con nivel de secundaria terminada, vocación de servicio, buen estado de salud, modo honesto de vivir, estar trabajando o estudiando, entre otros requisitos. 

      Señaló que la información se estará brindando el 29 de agosto a las 4 de la tarde en la estación de bomberos.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Es por ello que se le invita a las personas mayores de edad para que se acerquen y formen parte del cuerpo de bomberos, que requiere más personal para atender las llamadas de auxilio que reciben en las mejores condiciones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Denuncian más robos durante fin de semana
      Denuncian más robos durante fin de semana

      Denuncian más robos durante fin de semana

      SLP

      Redacción

      Vehículo derrama aceite en carretera
      Vehículo derrama aceite en carretera

      Vehículo derrama aceite en carretera

      SLP

      Carmen Hernández

      Chocan motociclistas, 3 personas lesionadas
      Chocan motociclistas, 3 personas lesionadas

      Chocan motociclistas, 3 personas lesionadas

      SLP

      Carmen Hernández

      Grupo de civiles armados atacan a elementos de GN
      Grupo de civiles armados atacan a elementos de GN

      Grupo de civiles armados atacan a elementos de GN

      SLP

      Redacción

      El presunto enfrentamiento se generó en San Isidro y El Blanco