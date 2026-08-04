Iniciarán curso de formación de bombero

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Invitan a la población a formar parte del cuerpo de bomberos, el 29 de agosto se llevará a cabo la reunión informativa en la estación de la corporación parea quienes deseen incorporarse.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez dio a conocer que se llevará a cabo el curso de formación de bomberos básico en su edición 2026.

Los requisitos son ser mayor de edad, con nivel de secundaria terminada, vocación de servicio, buen estado de salud, modo honesto de vivir, estar trabajando o estudiando, entre otros requisitos.

Señaló que la información se estará brindando el 29 de agosto a las 4 de la tarde en la estación de bomberos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Es por ello que se le invita a las personas mayores de edad para que se acerquen y formen parte del cuerpo de bomberos, que requiere más personal para atender las llamadas de auxilio que reciben en las mejores condiciones.