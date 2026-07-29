logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Instalará INE módulo en Casa de la Cultura

Por Carmen Hernández

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Instalará INE módulo en Casa de la Cultura
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CÁRDENAS.- El Módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) estará instalado del 29 al 31 de julio en la Casa de la Cultura, brindando atención. 

      Cabe destacar que los días 29, 30 y 31 de julio personal del INE estará participando en la Casa de la Cultura Fernando Z Maldonado que se localiza en la calle Miguel Barragán. 

      La población podrá realizar diversos trámites como renovar, reposición de la identificación, cambio de domicilio y corrección de datos. 

      Sin embargo es necesario que personas aprovechen este servicio que llega al municipio y así evitar erogar recursos en trasladarse a la cabecera municipal de Rioverde, donde se encuentra las oficinas centrales. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Intentan estafar por WhatsApp
        Intentan estafar por WhatsApp

        Intentan estafar por WhatsApp

        SLP

        Redacción

        A usuarios a través de petición de préstamos de presuntos amigos y conocidos

        Presentan candidatas a reina de la Ferecha
        Presentan candidatas a reina de la Ferecha

        Presentan candidatas a reina de la Ferecha

        SLP

        Jesús Vázquez

        La coronación de la soberana será el 31 de agosto

        Aún sin nuevo titular en el Inmuvi
        Aún sin nuevo titular en el Inmuvi

        Aún sin nuevo titular en el Inmuvi

        SLP

        Redacción

        Pensiones realizará varias jornadas de afiliación y actualización de expedientes
        Pensiones realizará varias jornadas de afiliación y actualización de expedientes

        Pensiones realizará varias jornadas de afiliación y actualización de expedientes

        SLP

        Carmen Hernández