Instalará INE módulo en Casa de la Cultura

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CÁRDENAS.- El Módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) estará instalado del 29 al 31 de julio en la Casa de la Cultura, brindando atención.

Cabe destacar que los días 29, 30 y 31 de julio personal del INE estará participando en la Casa de la Cultura Fernando Z Maldonado que se localiza en la calle Miguel Barragán.

La población podrá realizar diversos trámites como renovar, reposición de la identificación, cambio de domicilio y corrección de datos.

Sin embargo es necesario que personas aprovechen este servicio que llega al municipio y así evitar erogar recursos en trasladarse a la cabecera municipal de Rioverde, donde se encuentra las oficinas centrales.

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