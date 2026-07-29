Instancia de la Mujer ofrece prepa abierta
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CIUDAD VALLES.- La Instancia Municipal de la Mujer invita a los interesados a cursar la prepa abierta a acudir a las oficinas durante el transcurso de esta semana.
Rebeca Terán Guevara informó que hasta el viernes 31 de julio estarán recibiendo papelería de hombres o mujeres que quieran terminar su preparatoria de manera abierta.
Los horarios para presentar acta de nacimiento, Curp, Certificado de Secundaria y dos correos electrónicos habilitados es de ocho de la mañana a tres de la tarde en la sede de la Instancia, en calle Pedro J. Méndez, atrás del Registro Civil o llamar al celular 4811171243.
Terán Guevara explicó que esta formación está avalada por la Secretaría de Educación Pública.
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