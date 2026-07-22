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Invita DIF Municipal a desayuno con causa

Por Carmen Hernández

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Invita DIF Municipal a desayuno con causa
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      RIOVERDE.- Este próximo viernes en salón la Brigada se llevará a cabo un desayuno con causa para apoyar a joven que sufrió accidente. Como se recordará, hace una semana un joven y su padre sufrieron un accidente al viajar en una camioneta, resultando ambos lesionados, desafortunadamente uno perdió la vida. 

      Así mismo, resultó con severas lesiones Rafael, quien lleva dos cirugías. La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero dio a conocer que en coordinación con el Voluntariado Raíces se llevará a cabo un desayuno. 

      El evento está programado este próximo domingo en el salón la Brigada, el costo del boleto es de 200 pesos; también se impartirá un taller de velas, sombreros y bolsas. Es por ello que se invita a la población para que se sumen a esta noble causa y participen. Lo que se recaude es para que el joven pague sus gastos médicos. 

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