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Invitan a disfrutar el Festival del Taco

Se premiará a la persona más glotona

Por Carmen Hernández

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a disfrutar el Festival del Taco
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      CERRITOS.- Este próximo 8 de agosto en la plaza principal, se llevará a cabo el tradicional Festival del Taco y se premiará a la persona más glotona.

      Cabe destacar que se efectuará el Séptimo Festival del Taco en la plaza principal a partir de las 2 de la tarde. No podrá faltar el concurso "del más tragón", la mejor salsa, cerveza artesanal, y música. 

      Es por ello que se les invita a la población en general, para que aprovechen el evento y acudan en familia a disfrutar de este evento, consuman los deliciosos tacos de bistec, barbacoa y chorizo, entre otros.

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