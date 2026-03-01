logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles

Autoridades de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el incidente y retiraron el vehículo accidentado.

Por Huasteca Hoy

Marzo 01, 2026 01:38 p.m.
A
Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. Un joven resultó con lesiones en una mano luego de chocar su vehículo contra un poste de concreto sobre la avenida Universidad.

El percance ocurrió este domingo alrededor del mediodía, en el cruce con la calle Flores Magón, vía que conduce a la Glorieta Hidalgo.

Un joven identificado como Alan M., vecino de la colonia Rafael Curiel, circulaba en un vehículo Nissan Versa guinda con dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hacia el bulevar México-Laredo.

Sin embargo, al llegar al cruce mencionado, perdió el control del volante y se impactó de frente contra un poste de concreto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Debido al fuerte impacto se activaron las bolsas de aire, y el joven se lesionó la mano con el plástico del volante.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio; sin embargo, se negó a ser trasladado a un centro médico.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes solicitaron apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles
Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles

Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Autoridades de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el incidente y retiraron el vehículo accidentado.

Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale
Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale

Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

El conductor perdió el control entre Jalpilla y Picholco, lo que provocó el choque contra el muro de contención.

Mujer embarazada lesionada en choque
Mujer embarazada lesionada en choque

Mujer embarazada lesionada en choque

SLP

Redacción

Alumnos de zona tének a concurso de cortometraje
Alumnos de zona tének a concurso de cortometraje

Alumnos de zona tének a concurso de cortometraje

SLP

Redacción

Filmaron dos historias y participarán en la etapa internacional del evento