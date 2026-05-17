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Joven se topa con un jaguar

Por Redacción

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
Joven se topa con un jaguar

CIUDAD VALLES.- Un joven de Aquismón tuvo un encuentro, cara a cara con un jaguar (Panthera onca) en un paraje del ejido Eureka, y de milagro lo cuenta. 

En un grupo de ventas de WhatsApp un joven de la comunidad ya mencionada describió su encuentro con el tercer mayor felino del mundo, para que tuvieran precaución. 

El hacedor del vídeo andaba en búsqueda de leña cuando de pronto tuvo el encuentro que habría captado con su teléfono celular, por casi un minuto, donde el felino observa detenidamente al portador del celular, tomando a su vez precaución y luego se va del lugar en sentido contrario a su curso original. 

A pesar de ser un felino de gran poder físico y ser la cúspide de la cadena alimenticia en las selvas y bosques mexicanos, no hay registro de un solo ataque de esta especie contra el ser humano.

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