Jóvenes deportistas demandan apoyo

MATEHUALA.- Estudiantes del CBTA 52 de Santa Lucía, perteneciente a Matehuala, de los equipos de voleibol y atletismo participarán en importantes torneos a nivel nacional, representando a Matehuala y al estado, por lo que están solicitando apoyo de los ciudadanos y empresarios para lograr recaudar fondos económicos y poder estar presentes en estos importantes torneos deportivos.

Maestras y jóvenes del CBTA 52 mencionaron que el 13 de mayo el equipo de voleibol viajará al estado de Nayarit para participar en un torneo nacional de voleibol, donde estarán presentes equipos de toda la República, representando a San Luis Potosí y al municipio de Matehuala. Asimismo, del 2 al 5 de junio competirán en el Torneo Nacional de CBTAS en Veracruz, representando al municipio y estado potosino.

Comentaron que a este evento también acudirá el equipo de atletismo, participarán deportistas en los tres mil metros planos, por lo que se pide el apoyo de la ciudadanía, así como de empresarios, para que los estudiantes puedan participar.

Agregaron que han acudido con algunos empresarios llevando oficios de solicitud de apoyo, y quien desee apoyar a los jóvenes puede hacerlo económicamente a través de la cuenta 4189-1431-7942-3176 de Banorte. Además, continúan entregando oficios a diferentes empresas, esperando tener una buena respuesta.

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Las maestras mencionaron que padres de familia y el CBTA 52 han estado apoyando en lo que son uniformes y diferentes torneos en los que han participado; sin embargo, ahora la situación se les ha complicado debido a que se juntan los viajes.

Destacaron que es importante promover el deporte entre los jóvenes para alejarlos de problemas sociales.