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Jóvenes podrán liberar la cartilla en 3 meses

Por Carmen Hernández

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Jóvenes podrán liberar la cartilla en 3 meses
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Jóvenes podrán liberar en 3 meses la cartilla militar, el trámite se realizará en el 36 Batallón de Infantería. Autoridades de la Junta de Reclutamiento Municipal hicieron un llamado a la población interesado en tramitar la cartilla militar, para que se acerquen. 

      Es por ello que se les invita a los jóvenes interesados en liberar la cartilla en tres meses, para del periodo 22 de septiembre al 11 de diciembre, para que se acerquen al 36 Batallón de Infantería ubicado en el kilómetro 3 de la carretera Valles-Tampico, Ciudad Valles, para recibir información y realizar el trámite. 

      Lo que se busca es apoyar a los jóvenes para que a la brevedad realicen este trámite, que es necesario para los estudios.

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