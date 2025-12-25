La zona centro, severo caos vial

Matehuala.- Debido a la llegada de la Navidad muchas personas hacen compras de última hora en comercios de la zona centro de la ciudad, por lo que esto provocó severo caos vial de vehículos y personas caminando por las calles, como Hidalgo y Juárez.

Caminar en el centro fue un verdadero caos, hay una gran afluencia de personas que inclusive no caben en las banquetas, para los comerciantes ambulantes esta es una gran oportunidad, ya que se están vendiendo diversos productos.

Estas fechas también han provocado severo tráfico, durante los últimos días el flujo vehicular va muy lento, además de que las calles se han llenado de personas caminando y haciendo compras de última hora en los diferentes comercios, donde inclusive los tránsitos municipales cierran las calles del centro para descongestionar el tráfico.

Las áreas de estacionamiento están repletas, ya que todas las áreas de parquímetros están llenas, y los estacionamientos particulares tampoco tienen cupo, pues todos los ciudadanos y visitantes están saliendo a recorrer el centro con la finalidad de salir a comer a los restaurantes, así como para hacer algunas compras para los regalos de Navidad.

