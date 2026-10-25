Limpian panteón, para día de muertos

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RIOVERDE.- Personal del Ayuntamiento continúa con el mantenimiento del panteón municipal, para erradicar el dengue, además de mantenerlo limpio ante la proximidad del día de muertos, donde muchas familias acuden a visitar las tumbas de sus deudos.

En los próximos días se espera una gran afluencia de familias en el camposanto, por el Día de los Fieles Difuntos, muchas familias acuden a la tumba de sus seres queridos fallecidos.

Es por ello que se le brinda mantenimiento adecuado, como desyerbado y el retiro de recipientes que pueden contener agua, para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue, zika o chikungunya.

El objetivo es que el camposanto esté en óptimas condiciones, que el luzca limpio y sobre todo que no se conviertan los floreros en sitios de reproducción del mosquito transmisor del dengue. Así como recibir a cientos de personas que acuden con flores en mano para recordar a sus seres queridos.

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