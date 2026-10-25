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Limpian panteón, para día de muertos

Por Carmen Hernández

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Limpian panteón, para día de muertos
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      RIOVERDE.- Personal del Ayuntamiento continúa con el mantenimiento del panteón municipal,  para erradicar el dengue, además de mantenerlo limpio ante la proximidad del día de muertos, donde muchas familias acuden a visitar las tumbas de sus deudos. 

      En los próximos días se espera una gran afluencia de familias en el camposanto, por el Día de los Fieles Difuntos, muchas familias acuden a la tumba de sus seres queridos fallecidos.  

      Es por ello que se le brinda mantenimiento adecuado, como desyerbado y el retiro de recipientes que pueden contener agua, para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue, zika o chikungunya.  

      El objetivo es que el camposanto esté en óptimas condiciones, que el luzca limpio y sobre todo que no se conviertan los floreros en sitios de reproducción del mosquito transmisor del dengue. Así como recibir a cientos de personas que acuden con flores en mano para recordar a sus seres queridos. 

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