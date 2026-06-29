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Listo, concurso de baile de huapango arribeño

Se tendrán varias categorías

Por Carmen Hernández

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Listo, concurso de baile de huapango arribeño
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      SAN CIRO DE ACOSTA.- Todo listo para el concurso de baile de huapango arribeño que se celebrará los días 10 y 11 de julio en la plaza principal del municipio y en el que participarán parejas de varios estado. 

      Cabe destacar que ya se han registrado parejas de bailadores de huapango arribeño de los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, aunque se espera se inscriban más. 

      El evento se desarrollará los días 10 y 11 de julio en la plaza principal del municipio, a partir de las 6 de la tarde, se contará con concurso de bailes académicos y tradicionales. 

      Podrán participar niños desde los 6 hasta los 18 años de edad. 

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      Para el registro de las parejas que quieran participar deberán presentarse al departamento de Turismo con Curp, INE y dar su número de teléfono. 

      En las categorías infantiles se estará premiando a los 3 primeros lugares, juvenil flores de arribeño 10 mil al primer lugar, 5 mil al segundo lugar y al tercer lugar 2,500 pesos. 

      En la categoría adultos, 15 mil al primer lugar, 10 mil pesos al segundo lugar y 5 mil al tercer lugar.  Hasta el momento están confirmados Hilario Gutiérrez y sus huapangueros, Mario Aguilar y sus huapangueros y los huapangueros de Palo Alto.

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