Listo, concurso de baile de huapango arribeño

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SAN CIRO DE ACOSTA.- Todo listo para el concurso de baile de huapango arribeño que se celebrará los días 10 y 11 de julio en la plaza principal del municipio y en el que participarán parejas de varios estado.

Cabe destacar que ya se han registrado parejas de bailadores de huapango arribeño de los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, aunque se espera se inscriban más.

El evento se desarrollará los días 10 y 11 de julio en la plaza principal del municipio, a partir de las 6 de la tarde, se contará con concurso de bailes académicos y tradicionales.

Podrán participar niños desde los 6 hasta los 18 años de edad.

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Para el registro de las parejas que quieran participar deberán presentarse al departamento de Turismo con Curp, INE y dar su número de teléfono.

En las categorías infantiles se estará premiando a los 3 primeros lugares, juvenil flores de arribeño 10 mil al primer lugar, 5 mil al segundo lugar y al tercer lugar 2,500 pesos.

En la categoría adultos, 15 mil al primer lugar, 10 mil pesos al segundo lugar y 5 mil al tercer lugar. Hasta el momento están confirmados Hilario Gutiérrez y sus huapangueros, Mario Aguilar y sus huapangueros y los huapangueros de Palo Alto.