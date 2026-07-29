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Llama P.C. a proteger a las mascotas

Por Jesús Vázquez

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Llama P.C. a proteger a las mascotas
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      MATEHUALA.- Con el objetivo de fomentar la cultura de la protección y el bienestar animal desde la infancia, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil impartió una plática informativa a niñas y niños que participan en un Campamento de Verano, donde se abordó la importancia del trato digno y responsable hacia las mascotas.

      Durante la actividad, los elementos explicaron a los menores cómo identificar casos de maltrato animal, así como las acciones que deben realizar en caso de detectar una situación de abuso, destacando la importancia de reportar estos hechos a las autoridades competentes para proteger a los animales.

      Asimismo, se promovió la tenencia responsable de mascotas, resaltando que los animales de compañía requieren alimentación adecuada, agua, atención médica, un espacio seguro y cuidados permanentes para garantizar su bienestar y una buena calidad de vida.

      Como parte de la jornada educativa, Protección Civil presentó una obra de teatro con un enfoque didáctico, mediante la cual las niñas y los niños participaron activamente mientras aprendían, de una manera divertida, sobre el respeto y la protección de los animales.

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      Las autoridades señalaron que este tipo de actividades buscan crear conciencia entre las nuevas generaciones sobre la importancia del cuidado de las mascotas y fortalecer los valores de respeto, empatía y responsabilidad hacia todos los seres vivos.

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