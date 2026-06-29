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Llaman a apoyar a los bomberos

Por Carmen Hernández

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Llaman a apoyar a los bomberos
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 4 de julio se llevará a cabo una taquiza con causa, lo que se recaude será destinado para rehabilitar el techado de la base de las oficinas de los bomberos. 

      El comandante del cuerpo de bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que recientemente se cayó parte del techo, porque es muy antiguo, generando goteras, escurre mucha agua y es necesario arreglar estos daños cuanto antes, reiteró.

      Por lo que reveló que en coordinación con Tacos el Jefe, está organizando una taquiza, que se llevará a cabo este próximo 4 de julio, a partir de las 6 de la tarde, en las instalaciones de bomberos.  

      El costo del boleto es de 190 pesos, que incluye los tacos que desees consumir y un litro de agua, por lo que resulta atractivo el evento, además de cooperar para que bomberos reparen el daño que tienen sus oficinas.  

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      Es por ello que se le invita a la ciudadanía en general, para que apoye a la institución en la compra de boletos para asistir a esta cena.

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