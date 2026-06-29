Llaman a apoyar a los bomberos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 4 de julio se llevará a cabo una taquiza con causa, lo que se recaude será destinado para rehabilitar el techado de la base de las oficinas de los bomberos.
El comandante del cuerpo de bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que recientemente se cayó parte del techo, porque es muy antiguo, generando goteras, escurre mucha agua y es necesario arreglar estos daños cuanto antes, reiteró.
Por lo que reveló que en coordinación con Tacos el Jefe, está organizando una taquiza, que se llevará a cabo este próximo 4 de julio, a partir de las 6 de la tarde, en las instalaciones de bomberos.
El costo del boleto es de 190 pesos, que incluye los tacos que desees consumir y un litro de agua, por lo que resulta atractivo el evento, además de cooperar para que bomberos reparen el daño que tienen sus oficinas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Es por ello que se le invita a la ciudadanía en general, para que apoye a la institución en la compra de boletos para asistir a esta cena.
no te pierdas estas noticias
Inician fiestas de Virgen del Refugio
Jesús Vázquez
Misas, peregrinaciones, danzantes y quema de pólvora
Preparan fiesta de San Cristóbal
Carmen Hernández
La población podrá gozar de varios eventos que se realizarán