logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llaman a cuidar empleo formal

Por Jesús Vázquez

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Llaman a cuidar empleo formal

Matehuala.- Para asegurar que el incremento en este 2026 al salario mínimo, que es de 315 pesos con 4 centavos se traduzca en bienestar sostenible se debe cuidar el empleo formal, aumentar la competitividad de las empresas y negocios familiares, indicó el representante de la Cámara Nacional de Comercio de Matehuala, Rafael Fernández Santos.

Informó que, de acuerdo con los montos vigentes desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo aumentó a 315.04 pesos diarios, 9 mil 582 pesos con 47 centavos mensuales, en la zona general y en 440.87 pesos diarios, 13 mil 408 pesos y 80 centavos al mes en la Zona Libre de la Frontera Norte, con ajustes diferenciados.

Propuso la instalación de una mesa tripartita donde participe la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las centrales obreras, para buscar el bienestar sostenible donde reconozcan el sentido social del aumento y plantear una ruta clara, de fácil lectura para el mercado laboral: "más salario, con más empleo".

Declaró que entre los principales puntos a monitorear, señalan: compresión salarial, reducción de diferenciales entre posiciones; incremento de costos laborales integrales, prestaciones y seguridad social; riesgos de informalidad y subempleo y un posible impacto en la generación de empleo formal, con efectos diferenciados por región.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante ello, Fernández Santos, comunicó que como presidente de la CANACO Matehuala continuará con las gestiones con la Secretaría del Trabajo del Estado y los empresarios del municipio para conocer sus principales incertidumbres y brindarles más oportunidades laborales a los ciudadanos. 

Manifestó que la cámara tendrá para este 2026 una agenda orientada a resultados: productividad, capacitación, formalidad, inspección con acompañamiento, y mecanismos específicos para que empresas y negocios familiares cumplan el ajuste sin sacrificar contratación, horarios o inversión.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Continúa paro en invernadero
Continúa paro en invernadero

Continúa paro en invernadero

SLP

Carmen Hernández

Investigan autoridades de la STyPS

Llevan alegría y juguetes a niños
Llevan alegría y juguetes a niños

Llevan alegría y juguetes a niños

SLP

Jesús Vázquez

Acudieron a varias comunidades, pese al frío

Choca motociclista contra automóvil
Choca motociclista contra automóvil

Choca motociclista contra automóvil

SLP

Redacción

Invitan a marcha de las mascotas
Invitan a marcha de las mascotas

Invitan a marcha de las mascotas

SLP

Carmen Hernández