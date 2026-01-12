Llaman a cuidar empleo formal

Matehuala.- Para asegurar que el incremento en este 2026 al salario mínimo, que es de 315 pesos con 4 centavos se traduzca en bienestar sostenible se debe cuidar el empleo formal, aumentar la competitividad de las empresas y negocios familiares, indicó el representante de la Cámara Nacional de Comercio de Matehuala, Rafael Fernández Santos.

Informó que, de acuerdo con los montos vigentes desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo aumentó a 315.04 pesos diarios, 9 mil 582 pesos con 47 centavos mensuales, en la zona general y en 440.87 pesos diarios, 13 mil 408 pesos y 80 centavos al mes en la Zona Libre de la Frontera Norte, con ajustes diferenciados.

Propuso la instalación de una mesa tripartita donde participe la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las centrales obreras, para buscar el bienestar sostenible donde reconozcan el sentido social del aumento y plantear una ruta clara, de fácil lectura para el mercado laboral: "más salario, con más empleo".

Declaró que entre los principales puntos a monitorear, señalan: compresión salarial, reducción de diferenciales entre posiciones; incremento de costos laborales integrales, prestaciones y seguridad social; riesgos de informalidad y subempleo y un posible impacto en la generación de empleo formal, con efectos diferenciados por región.

Ante ello, Fernández Santos, comunicó que como presidente de la CANACO Matehuala continuará con las gestiones con la Secretaría del Trabajo del Estado y los empresarios del municipio para conocer sus principales incertidumbres y brindarles más oportunidades laborales a los ciudadanos.

Manifestó que la cámara tendrá para este 2026 una agenda orientada a resultados: productividad, capacitación, formalidad, inspección con acompañamiento, y mecanismos específicos para que empresas y negocios familiares cumplan el ajuste sin sacrificar contratación, horarios o inversión.