Llaman a población a proteger a niños

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RIOVERDE.- Con la temporada invernal que está imperando en la región se recomienda a la población proteger a niños y adultos mayores, que son los más propensos a contraer enfermedades respiratorias.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, dio a conocer que con el frente frío tres, además de que se esperan más de 50, los que concluirán en el mes de abril, es necesario aplicar algunas medidas preventivas.

Señaló que es importante que se proteja a los niños y adultos mayores en esta temporada de frío, no exponerse a los cambios bruscos de temperatura.

En esta temporada invernal se brinda hasta mil consultas en las clínicas, enfatizó.

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Por otro lado, hizo un llamado a la población en general para que acuda a vacunarse, se tiene en existencia vacuna contra la influenza y Covid.