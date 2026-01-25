Llega la Rosa de Plata para Virgen de la Paz

Villa de la Paz.- Llegó la 63 Rosa de Plata desde la ciudad de Monterrey al municipio para ser entregada a la Virgen de la Paz, este año fueron dos rosas de plata las que llegaron, acompañadas de un gran número de personas.

La Rosa de Plata a la Virgen de la Paz es una tradición desde hace 63 años, solo se suspendió dos años debido a la pandemia, fue iniciada por Zenaido Martínez, quien era originario de Villa de la Paz, pero vivía en Monterrey y uno de sus hijos se encontraba enfermo de gravedad, y le prometió llevarle una Rosa de Plata cada año a la virgen si curaba a su hijo, y el milagro ocurrió, por lo que empezó con esta tradición.

A pesar de que don Zenaido ya falleció, esta tradición continúa pues mucha gente se empezó a unir a la Rosa de Plata, muchos son atletas que llevan a cabo el traslado en carrera de relevos y la idea principal es heredar esta tradición a los jóvenes para que no termine la Rosa de Plata, quienes la cargan salieron desde la mañana del viernes.

En su recorrido llegaron a Matehuala y se detuvieron unos minutos en la Catedral para dar gracias a Dios, posteriormente continuó la peregrinación por las principales calles, continuaron por la Carretera a Villa de la Paz, donde los estaban esperando con danzas y la banda de guerra.

