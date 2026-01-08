logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Mejora la seguridad en el país: Legislador

Por Carmen Hernández

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Mejora la seguridad en el país: Legislador

RIOVERDE.- La presidenta de la República ha realizado un buen papel en la seguridad, se ha reducido el secuestro y robo De vehículos como parte de su estrategia de seguridad aplicada en todo el país, reconoce diputado federal.

Al ser cuestionado el legislador sobre el tema de la inseguridad que se vive en los estados de Zacatecas, Guanajuato y Guerrero, dijo que la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas ha realizado un buen papel, se están inhibiendo los daños colaterales que genera la inseguridad, ha reducido el secuestro, robo de vehículos y es muestra que la acción que ha tomado es mejorar la seguridad para los mexicanos. 

En México se ha reducido la inseguridad en calles y negocios, en cuanto a San Luis Potosí, dijo el legislador que hay que aplaudir al Gobernador por su estrategia para blindar a San Luis Potosí, de Zacatecas, Guanajuato y Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, hay que reconocer al mandatario estatal así como a todo su equipo. 

Puntualizó que Omar Harfuch ha hecho un excelente trabajo, hay que apoyarlo para que siga trabajando mejorando las condiciones de seguridad en todo el país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan caso de gusano barrenador en la Huasteca
Reportan caso de gusano barrenador en la Huasteca

Reportan caso de gusano barrenador en la Huasteca

SLP

Huasteca Hoy

La Sedarh ha convocado a una reunión urgente con ganaderos y alcaldes

Ofrece el ICAT diversos cursos
Ofrece el ICAT diversos cursos

Ofrece el ICAT diversos cursos

SLP

Carmen Hernández

Indigente invade quiosco del Parque Guerrero
Indigente invade quiosco del Parque Guerrero

Indigente invade quiosco del Parque Guerrero

SLP

Jesús Vázquez

Vecinos y transeúntes piden que sea reubicado en otra parte

Reparten mega rosca de Reyes en la plaza
Reparten mega rosca de Reyes en la plaza

Reparten mega rosca de Reyes en la plaza

SLP

Jesús Vázquez