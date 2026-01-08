Mejora la seguridad en el país: Legislador

RIOVERDE.- La presidenta de la República ha realizado un buen papel en la seguridad, se ha reducido el secuestro y robo De vehículos como parte de su estrategia de seguridad aplicada en todo el país, reconoce diputado federal.

Al ser cuestionado el legislador sobre el tema de la inseguridad que se vive en los estados de Zacatecas, Guanajuato y Guerrero, dijo que la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas ha realizado un buen papel, se están inhibiendo los daños colaterales que genera la inseguridad, ha reducido el secuestro, robo de vehículos y es muestra que la acción que ha tomado es mejorar la seguridad para los mexicanos.

En México se ha reducido la inseguridad en calles y negocios, en cuanto a San Luis Potosí, dijo el legislador que hay que aplaudir al Gobernador por su estrategia para blindar a San Luis Potosí, de Zacatecas, Guanajuato y Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, hay que reconocer al mandatario estatal así como a todo su equipo.

Puntualizó que Omar Harfuch ha hecho un excelente trabajo, hay que apoyarlo para que siga trabajando mejorando las condiciones de seguridad en todo el país.

