Menores se unen a donación de trenzas

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RIOVERDE. -Menores las que más se suman a la campaña de donación de trenzas, para pelucas para pacientes que están enfermas de cáncer.

El Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cuenta con un departamento de Luz Rosa, que se dedica a apoyar a las pacientes con cáncer, por lo que tiene permanente una campaña de donación de trenzas para apoyar a personas que pierden su pelo por las quimioterapias que reciben para curarse.

Fátima y Mariana de la comunidad de San José del Tapanco se sumaron a la campaña y donaron su cabello, para la elaboración de pelucas oncológicas.

El DIF hace un llamado a la población interesada en donar una trenza para que se acerquen, deberá de medir 30 centímetros y cabello limpio.

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Así mismo puede ser teñido o natural en buenas condiciones, la trenza es enviada a la capital potosina para elaborar pelucas oncológicas para pacientes con cáncer.