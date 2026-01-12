logo pulso
Motociclista derrapa y resulta lesionado

Por Carmen Hernández

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclista derrapa y resulta lesionado

Ciudad Fernández.- Un joven motociclista resulta lesionado al derrapar la unidad en que viajaba en la Colonia el Altillo sufriendo varias lesiones, recibió atención médica por parte de paramédicos de Protección Civil.  

Los hechos ocurrieron el viernes, cuando un hombre conducía una motocicleta sobre la calle Platanares y Molinos en la Colonia El Altillo, de pronto perdió el control de la unidad motriz y derrapó, cayendo al piso. 

Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Protección Civil municipal, quienes evaluaron al lesionado de las lesiones sufridas.  

El lesionado fue trasladado a recibir atención médica al IMSS Bienestar, luego fue informado que las lesiones no fueron graves y sanarán en un término de 15 días.

