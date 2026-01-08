logo pulso
Estado

Motociclista impacta contra una camioneta

Por Carmen Hernández

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
Ciudad Fernández.- Motociclista resulta lesionado al chocar contra un vehículo en una calle en el Barrio del Refugio, resultando con algunas lesiones que requirieron que fuera trasladado a un hospital. 

Los hechos ocurrieron en la calle Abasolo y Porfirio Díaz, cuando un hombre se transportaba en su motocicleta, de pronto perdió el control del vehículo y se impactó contra una camioneta, quedando tirado en el piso. 

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para que se brindara atención al motociclista, que no se movía luego del impacto con la camioneta.  

El lesionado fue trasladado a recibir atención médica urgente a una clínica particular, donde los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, debido a las lesiones que sufrió por el fuerte impacto.

Reportan caso de gusano barrenador en la Huasteca
Huasteca Hoy

La Sedarh ha convocado a una reunión urgente con ganaderos y alcaldes

Ofrece el ICAT diversos cursos
Carmen Hernández

Indigente invade quiosco del Parque Guerrero
Jesús Vázquez

Vecinos y transeúntes piden que sea reubicado en otra parte

Reparten mega rosca de Reyes en la plaza
Jesús Vázquez