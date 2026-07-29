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Motociclista resulta lesionado tras choque

Por Redacción

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista resulta lesionado tras choque
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      MATEHUALA.- Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente con un automóvil en el cruce de las calles Hidalgo e Ignacio Ramírez, en la zona centro de Matehuala, al lugar acudieron elementos de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja de Matehuala.

      Los hechos ocurrieron en la calle Ignacio Ramírez con Miguel Hidalgo del centro, donde de nueva cuenta el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que se impactaran un automóvil y una motocicleta, el conductor de la motocicleta salió volando por varios metros cayendo en el pavimento. 

      Testigos del accidente se comunicaron a los números de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a una persona de sexo masculino, quien tenía varias lesiones en diferentes partes del cuerpo y trasladaron al lesionado a un hospital para su valoración médica. 

      Elementos de la Policía Municipal también tomaron conocimiento de los hechos; ambos vehículos fueron asegurados y enviados al Corralón, donde quedarán a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

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       Así mismo, se pide a los conductores de motocicletas y automóviles manejar con precaución para evitar que sigan ocurriendo este tipo de accidentes.

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