logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

“No hubo delito por camionetas confiscadas”

Por Redacción

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
“No hubo delito por camionetas confiscadas”

CIUDAD VALLES.- No hubo ningún delito en el caso de las camionetas que fueron confiscadas en Landa de Matamoros, dijo el alcalde David Medina Salazar.

El munícipe expuso que la camioneta rotulada de la Policía Municipal local es en efecto un vehículo recién adquirido por su administración, de las tres nuevas que conforman el parque vehicular de su corporación (dos fueron donadas por gobierno del estado).

No obstante, la empresa que rotuló las camionetas cometió el error de enviar a civiles sin ninguna identificación que validara la conducción de esas camionetas con identificación oficial.

Reconoció el buen trabajo de la Policía de Landa de Matamoros, porque ellos hicieron su trabajo, y lamentó que la empresa haya tomado el camino de Querétaro y entrar por Xilitla, además de enviar los carros con civiles sin cargo oficial; la camioneta nueva ya está en los patios de la Policía Municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada
Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada

Rinde protesta Karla R. como nueva magistrada

SLP

Carmen Hernández

Dejan a medias obra en la colonia Méndez
Dejan a medias obra en la colonia Méndez

Dejan a medias obra en la colonia Méndez

SLP

PULSO

Autoridades la dejaron inconclusa; vecinos urgen a arreglarla

Exigen indígenas que se prorrogue entrega de trabajos
Exigen indígenas que se prorrogue entrega de trabajos

Exigen indígenas que se prorrogue entrega de trabajos

SLP

Redacción

Arrancan los festejos patrios en Matehuala
Arrancan los festejos patrios en Matehuala

Arrancan los festejos patrios en Matehuala

SLP

Jesús Vázquez