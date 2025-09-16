logo pulso
Estado

Arrancan los festejos patrios en Matehuala

Por Jesús Vázquez

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
Arrancan los festejos patrios en Matehuala

 MATEHUALA.- La madrugada de este lunes 15 de septiembre el presidente municipal Raúl Ortega Rodríguez, acompañado de autoridades municipales realizaron el tradicional recorrido por las calles del primer cuadro de la ciudad para colocar los bandos solemnes.

Para llevar a cabo la colocación de bandos solemnes estuvo presente el presidente municipal acompañado de la presidenta del DIF, así como demás miembros del Cabildo y la reina de las fiestas patrias que estuvieron recorriendo las calles para hacer la colocación de los bandos, donde se informan las actividades de este mes patrio, una tradición que año con año se realiza.

Dentro de la actividad se contó con el apoyo de un tamborazo que estuvo interpretando varias melodías durante todo el recorrido, esta es una tradición que desde hace muchos años se lleva a cabo, donde anteriormente muchos ciudadanos acompañaban al alcalde. 

Al terminar llevaron a cabo los ya tradicionales honores a la bandera; se exhorta a la población acudir este martes 16 de septiembre al tradicional desfile para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México, a las 10 de la mañana será el acto cívico y al término se llevará a cabo el desfile por las principales calles de la ciudad; también debido a esto varias calles del centro de la ciudad permanecerán cerradas para evitar cualquier accidente.

