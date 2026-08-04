Nueve heridos por pirotecnia en Axtla
Una persona sufrió amputación de dos dedos
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CIUDAD VALLES.- Un total de nueve heridos fueron atendidos en la clínica IMSS Bienestar de Axtla debido a un accidente con pirotecnia, uno de ellos sufrió amputación de dedos.
El hecho habría ocurrido en la comunidad de Xoloco, en donde se celebraba una fiesta patronal que terminó con gente quemada, debido a una explosión de unos cohetones que estaban guardados para detonarlos durante los festejos.
Entre los lesionados hay cuatro mujeres y cinco hombres, dos menores de edad, un hombre y una mujer y sólo uno requirió atención de cirugía por amputación.
Todos los lesionados son de Axtla, salvo uno que es originario de Santa Catarina.
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