Obtienen trabajo 7 de cada 10 jóvenes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- En la reciente Feria del Empleo se lograron emplear un 70 por ciento en trabajos temporales del periodo vacacional muchos jóvenes, de acuerdo con la coordinadora del Servicio Nacional del Empleo (SNE), Angélica Torre Cisneros.

Dentro de las plazas que se ofrecieron en la reciente Feria del Empleo (750), había 50 que eran para trabajos temporales o para el periodo vacacional, con la finalidad de que los estudiantes aprovechen el tiempo y se ayuden en su economía y, en este rubro, se abrieron 50 lugares de trabajo en áreas de servicio, restaurantes, hotelería y varios, acomodándose 35 de estos 50 lugares casi de manera inmediata.

Sobre el rendimiento de las otras 700 plazas que ofertaron las 27 empresas que se dieron cita en la Feria habrá un informe en la semana que está por iniciar, de acuerdo con Torre Cisneros.