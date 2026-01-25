logo pulso
AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Estado

Ofrecen curso del Combatiente Forestal

Capacitan a personas y elementos de PC, Brigada Fox y Bomberos

Por Carmen Hernández

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Alrededor de 60 elementos de varias corporaciones y habitantes de algunas comunidades participaron en el curso del Combatiente Forestal S- 130 y S 190, el cual concluyó este sábado luego de realizar incluso algunas prácticas del proceso.  

En el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) se llevó a cabo un curso sobre combate de incendios forestales, donde participaron habitantes de las comunidades del Jabalí, Zapote, Santa Rita y La Loma. 

Alrededor de 60 personas participaron, incluyendo elementos de la Brigada Red Fox, Protección Civil Municipal y de Bomberos, que servirá además para actualizarse en este tipo de combate de incendios forestales. 

Dentro de los temas que se abordaron fueron la topografía en el comportamiento del fuego, el uso adecuado de las herramientas y la creación de líneas de defensa, como acciones primordiales para contener el fuego. 

El objetivo de este tipo de capacitaciones es que tengan las herramientas necesarias para que realicen su trabajo de manera segura y con las herramientas necesarias.

